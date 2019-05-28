В Пскове открылся памятник сотрудникам пограничной службы
В Пскове состоялось торжественное открытие памятника, посвященного всем служащим в пограничных войсках. Как рассказали «Комсомольской Правде — Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, открытие памятника приурочено к празднованию Дня пограничных войск 28 мая.
Почетное право открыть памятник предоставили начальнику Псковского пограничного управления Андрею Парамонову и главе аппарата администрации региона Сергею Дмитриеву.
После состоялось торжественное награждение лучших офицеров погранслужбы и собак, которые помогали в задерживании нарушителей границы.
Скульптор и автор проекта Андрей Мартьянов также выступил с речью и выразил надежду, что жители города и области оценили его труд.
Завершилось мероприятие минутой молчания, оружейным залпом и возложением цветов к подножию памятника.
На памятнике фигурируют не только воины настоящего, но и защитники прошлогоФото: Алёна Комарова
На памятнике фигурируют не только воины настоящего, но и защитники прошлогоФото: Алёна Комарова
Памятная табличкаФото: Алёна Комарова
ИСТОЧНИК KP.RU