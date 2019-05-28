В Пскове открылся памятник сотрудникам пограничной службы

СЕГОДНЯ 12:28 2019-05-28T12:28:36+03:00

Он находится на пересечении улицы Труда и проспекта Энтузиастов

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В Пскове состоялось торжественное открытие памятника, посвященного всем служащим в пограничных войсках. Как рассказали «Комсомольской Правде — Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, открытие памятника приурочено к празднованию Дня пограничных войск 28 мая.

Почетное право открыть памятник предоставили начальнику Псковского пограничного управления Андрею Парамонову и главе аппарата администрации региона Сергею Дмитриеву.

После состоялось торжественное награждение лучших офицеров погранслужбы и собак, которые помогали в задерживании нарушителей границы.

Скульптор и автор проекта Андрей Мартьянов также выступил с речью и выразил надежду, что жители города и области оценили его труд.

Завершилось мероприятие минутой молчания, оружейным залпом и возложением цветов к подножию памятника.

На памятнике фигурируют не только воины настоящего, но и защитники прошлогоФото: Алёна Комарова

На памятнике фигурируют не только воины настоящего, но и защитники прошлогоФото: Алёна Комарова

Памятная табличкаФото: Алёна Комарова

ИСТОЧНИК KP.RU