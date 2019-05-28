2019-05-28T14:13:27+03:00
Спорт

"Комсомолка" выпустит сувенир с фото участников "Маленького чемпиона" на обложке газеты

Обложка будет выпускаться в формате А4 с ламинированием
Василиса Алексеева
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Обложка на память о фестивале "маленький чемпион"Обложка на память о фестивале "маленький чемпион"Фото: Анастасия ХОРОШЕВА
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Нам хочется запечатлеть каждый миг жизни наших детей, ведь они так быстро растут. Первая улыбка, первый шаг… а сколько между ними моментов?! Вот малыш пополз, а вот он, уже окрепший, сражается за свою первую спортивную награду на нашем семейном фестивале «Маленький чемпион».

«Комсомолка» дает возможность оставить на долгую память первую победу и первые награды вашего малыша. На память о забеге можно получить подарочную обложку, которая сделана в стилистике настоящей первой полосы газеты с анонсами и большим фото главного героя в центре.

Обложка для участников и гостей нашего мероприятия выпускается в формате А4 и ламинируется. Стоимость сувенира – 300 рублей, а копия – 50 рублей.

Заказы мы принимаем до 7 июня. Для этого нужно прислать фото хорошего качества (размер не меньше 2000 точек по широкой стороне) на почту info@pskovkp.ru. В теме письма обязательно укажите Обложка_фамилия ребёнка. Оплатить можно при получении готовой обложки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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