В Пустошкинском районе отремонтируют участок трассы М-9

СЕГОДНЯ 15:05 2019-05-28T15:05:40+03:00

Изменить размер текста: A A

В Пустошкинском районе пройдет ремонт дорожного полотна федеральной трассы М-9 «Балтия». Как рассказали «Комсомольской Правде — Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, ремонт будет проводиться с 20 июня по 20 августа 2019 года.

Всего отремонтируют около 17 километров трассы, с 540-го по 557-й. Ремонт проведет ФКУ Упрдор «Северо-Запад». В процессе работ будет использована технология шероховатой поверхностной обработки, которая уже успела зарекомендовать себя как способ продления срока службы покрытия. Подготовительные работы уже ведутся - в частности, в мае подрядчик начал демонтаж дорожной разметки из термопластика.

В связи с ремонтными работами на трассе М-9 «Балтия» будет выборочно введено светофорное регулирование. Скорость движения на участке будет ограничена до 40 км/ч на все время проведения работ.

ИСТОЧНИК KP.RU