СЕГОДНЯ 17:23 2019-05-28T17:23:59+03:00

Эксперты-химики не видят проблем в постройке завода «Титан-Полимер» рядом с Псковом Фото: Андрей СТЕПАНОВ

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Эксперты-химики не видят проблем в постройке завода «Титан-Полимер» рядом с Псковом. Как рассказали «Комсомольской Правде-Псков» в Общественной палате города, такое заявление сделала внештатный эксперт Государственной экологической экспертизы Лариса Никольская в ходе заседания Общественной палаты региона 28 мая.

В частности, было сказано. что все этапы, которые необходимо проходить при строительстве подобного объекта, выдерживаются, а значит, завод появится только после полного комплекса экспертиз.

Кроме того, было дано обещание, что специалисты в рамках государственной экспертизы будут работать достойно, честно, и объект построят с соблюдением всех природоохранных требований.

Также был дан ответ на опасения в том, что завод будет переоборудован под обработку кремния. Эксперты рассказали о том, что подобное переоборудование невозможно даже в техническом плане, поскольку технологические процессы, как и оборудование, отличаются.

ИСТОЧНИК KP.RU