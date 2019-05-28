2019-05-28T17:23:59+03:00
Экономика

Эксперты-химики не видят проблем в постройке завода «Титан-Полимер» рядом с Псковом

Такое заявление сделала кандидат химических наук, внештатный эксперт Государственной экологической экспертизы Лариса Никольская
Дмитрий МЕЗЕНЦЕНВ
Поделиться:
Эксперты-химики не видят проблем в постройке завода «Титан-Полимер» рядом с ПсковомЭксперты-химики не видят проблем в постройке завода «Титан-Полимер» рядом с ПсковомФото: Андрей СТЕПАНОВ
Изменить размер текста:

Эксперты-химики не видят проблем в постройке завода «Титан-Полимер» рядом с Псковом. Как рассказали «Комсомольской Правде-Псков» в Общественной палате города, такое заявление сделала внештатный эксперт Государственной экологической экспертизы Лариса Никольская в ходе заседания Общественной палаты региона 28 мая.

В частности, было сказано. что все этапы, которые необходимо проходить при строительстве подобного объекта, выдерживаются, а значит, завод появится только после полного комплекса экспертиз.

Кроме того, было дано обещание, что специалисты в рамках государственной экспертизы будут работать достойно, честно, и объект построят с соблюдением всех природоохранных требований.

Также был дан ответ на опасения в том, что завод будет переоборудован под обработку кремния. Эксперты рассказали о том, что подобное переоборудование невозможно даже в техническом плане, поскольку технологические процессы, как и оборудование, отличаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Доктор медицинских наук Галина Артюнина развеяла мифы об опасности постройки завода «Титан-Полимер»
Ситуация с заводами ГК"Титан" благополучная - активист Сергей Елизаров
В Пустошкинском районе отремонтируют участок трассы М-9
"Комсомолка" выпустит сувенир с фото участников "Маленького чемпиона" на обложке газеты
В Пскове состоятся кинопробы актеров для съемок в фильме «Учености плоды»
В Пскове открылся памятник сотрудникам пограничной службы
Псковские курсанты Академии ФСИН привезли бронзовые медали с Чемпионата СЗФО по дзюдо
Глава региона Михаил Ведерников поздравил пограничников с профессиональным праздником
В Дедовичском районе мужчину осудили за удар сожительницы стулом по голове
Музей-заповедник «Михайловское» может войти в Национальную программу детского туризма «Моя Россия»
В селе Ямм Гдовского района не станут закрывать почтовое отделение
В небе над Псковом состоится воздушный парад
В Дно строительство новой школы подходит к концу
Житель Новосокольников отправится в тюрьму за кражу 70 тысяч рублей у пенсионера
Избирательные участки на дополнительных выборах закрылись в Великих Луках
Хрустальный пистолет за меткую стрельбу второй раз получил Михаил Ведерников
У Приказной палаты в Пскове соберутся псковичи на "Исторический пикник"
С восьми часов утра можно проголосовать на выборах в семи районах Псковской области
Движение автотранспорта ограничат в центре Пскова с 10 утра
В Пскове по факту свалки с ртутьсодержащими лампами проведут проверку
Николай Тесля: Интерес к нашей продукции был неподдельным
Парламентарий: Псковскую область презентовать в Москве надо регулярно
Владимир Зубов: Презентация инвестиционных возможностей Псковской области прошла успешно
Московских туроператоров удалось угостить пряниками из Изборска и псковскими сырами