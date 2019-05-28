2019-05-28T17:25:43+03:00
Общество

Ситуация с заводами ГК"Титан" благополучная - активист Сергей Елизаров

По его мнению, на митингах в Пскове выступают люди далекие от экологии
Василиса Алексеева
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К "большой химии" в Омске претензий у экологов нет.К "большой химии" в Омске претензий у экологов нет.Фото: Дарья ХВАТКОВА
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На митингах в Пскове выступают люди, которые не имеют никакого отношения к экологии, заявил в интервью ПАИ координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка» в Псковской области Сергей Елизаров, который недавно побывал в Омске на химическом предприятии «Полиом».

По словам активиста, псковичи забывают о том, что неподалеку от Пскова находится АЭС, в других регионах также действует химическое производство.

- Я не химик и не биолог, но прислушиваюсь к профессионалам в области биологии и химии. Перед посещением Омска я связался с коллегами из ОНФ, и они мне сказали, что ситуация с заводами ГК «Титан» благополучная. Им я склонен доверять, потому что это мнение профессионалов, - отметил Сергей Елизаров и рассказал, что после посещения Омска остался удовлетворен предприятием ГК «Титан», которое относится к первому классу опасности.

-Никаких противогазов и прочих страшилок мы там не увидели, - сказал он, напомнив, что завод в «Моглино» будет второго и четвертого класса опасности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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