2019-05-28T18:09:34+03:00
Здоровье

Доктор медицинских наук Галина Артюнина развеяла мифы об опасности постройки завода «Титан-Полимер»

Она выступила на заседании Общественной палаты Псковской области 28 мая
Дмитрий МЕЗЕНЦЕВ
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Доктор медицинских наук Галина Артюнина развеяла мифы об опасности постройки завода «Титан-Полимер». Фото: ПсковГУДоктор медицинских наук Галина Артюнина развеяла мифы об опасности постройки завода «Титан-Полимер». Фото: ПсковГУ
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Доктор медицинских наук Галина Артюнина развеяла мифы об опасности постройки завода «Титан-Полимер». Как передает корреспондент "Комсомольской Правды - Псков", такое заявление она выступила с рядом заявления на заседании Общественной палаты Псковской области 28 мая.

Галина Артюнина рассказала, что более 20 лет изучает здоровье сотрудников вредных производств, поэтому сразу обратила внимание на несколько мифов от авторов агитационных листовок.

- Я проанализировала ваши выбросы, - обратилась она к руководству предприятия. - Вот формальдегид. Да мы им дышим каждый день в наших офисах! Во всех офисах с новой мебелью его концентрация в 500 раз выше нормы.

Что касается бензопирена, о нем Галина Артюнина сказала, что он летит из выхлопной трубы каждого автомобиля. Бояться его - значит не выходить на улицу, особенно в час-пик.

ИСТОЧНИК KP.RU

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