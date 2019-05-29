2019-05-29T10:38:48+03:00
Общество

Билеты на «Ласточку» из Пскова до Петрозаводска и Великого Новгорода ожидает подорожание

Стоимость вырастет с 1 июня 2019 года
Дмитрий МЕЗЕНЦЕВ
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Билеты на «Ласточку» из Пскова до Петрозаводска и Великого Новгорода ожидает подорожаниеБилеты на «Ласточку» из Пскова до Петрозаводска и Великого Новгорода ожидает подорожаниеФото: Сергей ГЕРАСИМОВ
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Стоимость билетов на «Ласточку» из Пскова до Великого Новгорода и Петрозаводска начнет расти с начала лета. Как рассказали «Комсомольской Правде — Псков» в пресс-службе Октябрьской железной дороги — филиала ОАО «РЖД», подорожание начнется с 1 июня 2019 года.

В частности, в мае билет из Пскова до Петрозаводска в бизнес-классе стоит 973 рубля, в эконом-классе - 695 рублей, а уже с 1 июня в бизнес-классе до столицы Карелии можно будет уехать за 4261 рубль, в эконом-классе - за 1823 рубля. В июле цены также изменятся, бизнес-класс будет стоить 4869 рублей, эконом-класс - 2083 рубля.

Подорожает и билет до Великого Новгорода. Если в мае билет пока еще стоит 327 рублей, в эконом-классе - 233 рубля, то уже в июне бизнес-класс будет стоить 1737 рублей, эконом-класс - 744 рубля, в июле бизнес-класс подорожает до 1985 рублей, эконом - до 850 рублей.

«Ласточку», которая перевозит пассажиров по маршруту «Псков - Санкт-Петербург», эти изменения не коснутся.

ИСТОЧНИК KP.RU

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