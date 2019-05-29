2019-05-29T11:31:42+03:00
Общество

На стройплощадке Северного обхода полным ходом идет обустройство развязки Псков-Гдов

На продолжение работ регион получил 200 миллионов рублей из федерального бюджета
Дмитрий МЕЗЕНЦЕВ
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На стройплощадке Северного обхода полным ходом идет обустройство развязки Псков-Гдов. Фото: АПОНа стройплощадке Северного обхода полным ходом идет обустройство развязки Псков-Гдов. Фото: АПО
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На стройплощадке Северного обхода полным ходом идет обустройство развязки Псков-Гдов. Как рассказали «Комсомольской Правде — Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, на продолжение работ регион получил дополнительно 200 миллионов рублей из федерального бюджета.

На трассе Псков — Гдов уже проводится фрезерование существующего покрытия, устройство нового земляного полотна, на подготовленных участках дорожники укладывают слои покрытия, монтируют ливневку и обустраивают автобусные остановки.

Одновременно на транспортной развязке выполняются работы по возведению путепровода. Организация ООО «Строительная Компания «Балтийский берег» выполняет работы по бетонированию плиты моста и его отдельных частей, установлены перила, соединение путепровода с насыпью земляного полотна. Осуществляется устройство окантовки под дренаж и устройство лестниц на путепроводе.

Выполнено асфальтирование покрытия на путепроводе и на подходах к нему. Также уже уложен асфальт на съездах развязки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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