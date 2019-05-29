СЕГОДНЯ 12:41 2019-05-29T12:41:27+03:00

Всего на реконструкцию всех сетей городка по предварительным подсчетам понадобится около 1,2 миллиардов рублей

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В Острове-3 приступили к проектированию новой газовой котельной. Как рассказали "Комсомольской Правде - Псков" в пресс-службе администрации Псковской области, уже сформирован и передан в муниципальную собственность участок, на котором разместится котельная.

Созданием проекта займется Газпром. Сейчас готовятся документы для заключения двустороннего соглашения для строительства котельной. Также в Острове-3 уже прошло обследование коммунальных сетей. По предварительным подсчетам реконструкция всех коммунальных сетей городка обойдётся примерно 1,2 миллиардов рублей, ремонт жилого фонда - в 650 миллионов рублей.

Ранее на местной действующей котельной уже отремонтировали два котла, а в жилом фонде поменяли внутридомовые инженерные сети с целью дальнейшей передачи объектов ЖКХ в собственность района.

ИСТОЧНИК KP.RU