СЕГОДНЯ 13:41 2019-05-29T13:41:16+03:00

Место для её размещения утвердили на публичных слушаниях 28 мая

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Для Псковского перинатального центра обустроят вертолетную площадку. Как рассказали "Комсомольской Правде - Псков" в пресс-службе администрации города Пскова, место для её размещения утвердили на публичных слушаниях 28 мая.

Новое здание перинатального центра было открыто в Пскове в январе 2019 года. За первый квартал текущего года в новом перинатальном центре родились более пятисот детей.

На публичных слушаниях, прошедших под руководством заместителя главы Пскова, помимо этого обсуждались проекты планировки и межевания территорий в границах улиц Юбилейной, Кузбасской дивизии и реки Великой. Присутствующие согласились, что их принятие позволит привести в надлежащий вид участок у радиозавода, обустроить дорогу с учетом требований безопасности дорожного движения. Предполагается создание новых парковок.

Также проект предполагает создание парковой зоны в границах рассматриваемого участка. Там планируется обустроить специальные площадки для отдыха.

ИСТОЧНИК KP.RU