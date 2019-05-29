СЕГОДНЯ 16:03 2019-05-29T16:03:10+03:00

Почти полтора миллиона рублей выделят на борьбу с борщевиком в Пскове Фото: Андрей СТЕПАНОВ

Около 960 тысяч рублей выделят из бюджета областного центра, еще около 500 тысяч рублей на эти цели поступит из бюджета региона

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Почти полтора миллиона рублей выделят на борьбу с борщевиком в Пскове . Об этом "Комсомольской Правде - Псков" рассказали в комитете Псковской городской Думы по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству, заседание которого состоялось 28 мая.

Для борьбы с вредным растением около 960 тысяч рублей выделят из бюджета областного центра, еще около 500 тысяч рублей на эти цели поступит из бюджета региона.

Кроме того, заместитель начальника Управления городского хозяйства администрации Пскова Антон Ляугминас выступила с докладом вывозе коммунальных отходов, отметив, что в городе установлена 461 контейнерная площадка. В ближайшее время на принадлежащих району землях появятся еще 14 площадок. Их установят за счет бюджета на границах частного сектора и придомовых территорий многоквартирных домов.

ИСТОЧНИК KP.RU