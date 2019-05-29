2019-05-29T17:57:11+03:00
Общество

В Острове прошла комплексная приемка ремонта городских дорог

Общая протяженность отремонтированной дороги — 1,1 километра
Дмитрий МЕЗЕНЦЕВ
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Общая протяженность отремонтированной дороги — 1,1 километра. Фото: АПООбщая протяженность отремонтированной дороги — 1,1 километра. Фото: АПО
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В Острове прошла контрольная комплексная приемка ремонта городских дорог. Как рассказали «Комсомольской Правде — Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, общая протяженность отремонтированной дороги составила около 1,1 километров.

Ремонт прошел на участках улиц К. Маркса, В. Сергеева. Асфальтное покрытие в этих местах успешно прошло лабораторные испытания: и качество, и плотность материала соответствует нормативу. Представитель подрядчика сообщил, что на этих участках восстановлены слои асфальта, отремонтированы съезды, сильно укреплены обочины, а также нанесена вся соответствующая действующим требованиям дорожная разметка.

Члены инспекционной комиссии также проверили и отремонтированный участок улицы Комсомольской, где еще будут проведены дополнительные лабораторные пробы асфальтного покрытия

Дорожные работы в Острове в этом году будутвозобновлены. В порядок планируется привести участки улиц М. Егорова, Меркурьева.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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