2019-05-29T21:37:46+03:00
Политика

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников расскажет о проделанной работе

Доклад будет зачитан 30 мая на сессии Псковского областного Собрания депутатов
Дмитрий МЕЗЕНЦЕВ
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Губернатор Псковской области расскажет о проделанной работе .Губернатор Псковской области расскажет о проделанной работе .Фото: Андрей СТЕПАНОВ
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Губернатор Псковской области расскажет о лично проделанной работе и деятельности администрации региона в 2018 году. Как рассказали "Комсомольской Правде - Псков" в пресс-службе администрации Псковской области, выступление главы региона состоится 30 мая, в рамках 33-й сессии Псковского областного Собрания депутатов.

При подготовке своего выступления губернатор провел серию встреч с представителями всех депутатских фракций Собрания, на которых были озвучены и подвергнуты дискуссии злободневные вопросы здравоохранения, образования, экономики, лесного и жилищно-коммунального хозяйства, обращения с отходами, транспорта, дорожного строительства, транспортной доступности и ряд других важнейших аспектов жизни региона.

На официальном портале органов власти Псковской области будет вестись прямая текстовая трансляция доклада. На сайте Псковского областного Собрания депутатов доклад губернатора будет транслироваться в режиме прямой видеотрансляции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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