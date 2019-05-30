В Пскове специально для гостей авиапарада организуют отдельную автобусную остановку

СЕГОДНЯ 10:22 2019-05-30T10:22:58+03:00

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В Пскове специально для гостей авиапарада, приуроченного к празднованию 75-летия 334-го Берлинского Краснознаменного военно-транспортного авиационного полка, организуют дополнительную временную автобусную остановку. Как рассказали «Комсомольской Правде — Псков» в пресс-службе ГППО «Псковпассажиравтотранс», остановка появится на маршруте городского автобуса №4.

Доставка гостей до места проведения праздничных мероприятий будет осуществляться организаторами воздушного парада с помощью специально выделенных автобусов от КПП до аэродрома, в прямом и обратном направлении, с 9 до 16 часов 1 июня.

КОНКРЕТНО

Мероприятие начнётся в 10:00 с показа военной техники. Все желающие смогут увидеть наземную и авиационную технику, заглянуть в кабину самолета и вертолета. В 11:00 состоится построение личного состава полка, а также торжественный марш. Окончание мероприятия запланировано на 16:00.

ИСТОЧНИК KP.RU