2019-05-30T11:55:00+03:00
Происшествия

В Пскове за хранение и сбыт гашиша осудили местного жителя

Ближайшие 7 лет он проведет в колонии строгого режима
Дмитрий МЕЗЕНЦЕВ
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В Пскове за хранение и сбыт гашиша осудили местного жителяВ Пскове за хранение и сбыт гашиша осудили местного жителяФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Пскове вынесли приговор местному 28-летнему жителю за хранение крупной партии гашиша осудили местного 28-летнего жителя. Как рассказали "Комсомольской Правде - Псков" в пресс-службе прокуратуры Псковской области, общая масса изъятого вещества составила почти 20 грамм, что являет собой значительный размер.

Сначала осужденный приобрел 5 грамм и продал их своему знакомому, который позже попался с наркотиком полицейским. Он рассказал им о том, где взял гашиш.

Позднее осужденный дополнительно 14,54 грамма гашиша, которое стал хранить для личного употребления, то есть без цели сбыта. наркотик был обнаружен при обфыске.

Суд рассмотрел все обстоятельства дела и наличие смягчающих и отягчающих вину обстоятельств и назначил виновному наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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