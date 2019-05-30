Михаил Ведерников: Псковская область и Краснодарский край разделят затраты на авиарейс «Псков — Сочи»
Псковская область разделит затраты по субсидированию авиаперелетов по маршруту «Псков — Сочи» с Краснодарским краем. Об этом сообщил псковский губернатор Михаил Ведерников 30 мая на сессии регионального парламента. Он рассказал, что договоренность об этом достигнута по итогам встречи с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым.
- Он согласился разделить субсидирование направления «Псков-Сочи», который является фактическим продолжением маршрута «Краснодар-Москва». Это сэкономит немало средств, которые мы направим на другие цели, - сказал Михаил Ведерников.
Губернатор Псковской области 30 мая выступил с ежегодным отчетом о деятельности администрации региона перед депутатами Псковского областного Собрания депутатов.
КСТАТИ
Перелеты до Москвы и обратно возобновлены в 2018 году.
В мае 2019 года самолеты стали летать из Пскова в Сочи.
ИСТОЧНИК KP.RU