2019-05-30T15:54:16+03:00
Политика

Михаил Ведерников: Псковская область и Краснодарский край разделят затраты на авиарейс «Псков — Сочи»

Об этом договорились главы обоих субъектов
Дмитрий МЕЗЕНЦЕВ
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Псковская область разделит затраты по субсидированию авиаперелетов по маршруту «Псков — Москва» с Краснодарским краемПсковская область разделит затраты по субсидированию авиаперелетов по маршруту «Псков — Москва» с Краснодарским краемФото: Сергей ГЕРАСИМОВ
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Псковская область разделит затраты по субсидированию авиаперелетов по маршруту «Псков — Сочи» с Краснодарским краем. Об этом сообщил псковский губернатор Михаил Ведерников 30 мая на сессии регионального парламента. Он рассказал, что договоренность об этом достигнута по итогам встречи с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым.

- Он согласился разделить субсидирование направления «Псков-Сочи», который является фактическим продолжением маршрута «Краснодар-Москва». Это сэкономит немало средств, которые мы направим на другие цели, - сказал Михаил Ведерников.

Губернатор Псковской области 30 мая выступил с ежегодным отчетом о деятельности администрации региона перед депутатами Псковского областного Собрания депутатов.

КСТАТИ

Перелеты до Москвы и обратно возобновлены в 2018 году.

В мае 2019 года самолеты стали летать из Пскова в Сочи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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