2019-05-30T14:32:23+03:00
Политика

Губернатор Псковской области будет поощрять муниципалитеты за активность

Дмитрий МЕЗЕНЦЕВ
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Губернатор Псковской области будет поощрять муниципалитеты за активностьГубернатор Псковской области будет поощрять муниципалитеты за активностьФото: Сергей ГЕРАСИМОВ
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Наиболее активные Муниципалитеты Псковской области будут поощрять, заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Речь идет о муниципалитетах, которые будут качественно работать в рамках национальных проектов и привлекать дополнительное финансирование, уточнил глава региона Михаил Ведернкиов.

По его словам, можно получить значительно больше средств, если районные власти более рационально станут использовали существующие возможности.

- Под лежачий камень вода не течёт, и наши интересы можем защитить только мы сами. Это должны понимать все, кто работает в Псковской области, и мы будем способствовать, чтобы соответственное отношение поощрялось, - заявил губернатор Михаил Ведерников.

Губернатор Псковской области 30 мая выступил с ежегодным отчетом о деятельности администрации региона перед депутатами Псковского областного Собрания депутатов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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