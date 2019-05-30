Михаил Ведерников: «Титан-полимер» может оказать существенное воздействие на экономику Псковской области

СЕГОДНЯ 15:19 2019-05-30T15:19:36+03:00

Об этом он заявил на 33-й сессии Псковского областного Собрания 30 мая

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Михаила Ведерникова заявил, что «Титан-полимер» может оказать существенное воздействие на рост экономики региона. Как предает корреспондент «Комсомольской Правды — Псков», об этом он заявил на 33-й сессии Псковского областного Собрания 30 мая.

- 13 миллиардов рублей инвестиций – это та прибавка к бюджету, которую область не видела уже давно, - подчеркнул он.

- Я хорошо понимаю вопросы, которые возникают к инвестору. Безопасность в данном случае беспокоит каждого жителя областного центра, - отметил он и пообещал, что эта тема также беспокоит и всю администрацию Псковской области.

Глава региона согласился, что, постройка завода сопряжена с определенными рисками. Он также добавил, что до сих пор инвестор проявлял себя максимально открыто: выложил всю актуальную информацию в общественный доступ, организовал ознакомительную поездку в Омскую область, поставил подпись под соглашением о сотрудничестве в области экологии.

ИСТОЧНИК KP.RU