Михаил Ведерников: «Титан-полимер» может оказать существенное воздействие на экономику Псковской области
Михаила Ведерникова заявил, что «Титан-полимер» может оказать существенное воздействие на рост экономики региона. Как предает корреспондент «Комсомольской Правды — Псков», об этом он заявил на 33-й сессии Псковского областного Собрания 30 мая.
- 13 миллиардов рублей инвестиций – это та прибавка к бюджету, которую область не видела уже давно, - подчеркнул он.
- Я хорошо понимаю вопросы, которые возникают к инвестору. Безопасность в данном случае беспокоит каждого жителя областного центра, - отметил он и пообещал, что эта тема также беспокоит и всю администрацию Псковской области.
Глава региона согласился, что, постройка завода сопряжена с определенными рисками. Он также добавил, что до сих пор инвестор проявлял себя максимально открыто: выложил всю актуальную информацию в общественный доступ, организовал ознакомительную поездку в Омскую область, поставил подпись под соглашением о сотрудничестве в области экологии.
ИСТОЧНИК KP.RU