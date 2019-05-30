На месте Дедовичской ГРЭС появится аналог особой экономической зоны «Моглино»

СЕГОДНЯ 15:46 2019-05-30T15:46:58+03:00

Об этом Михаил Ведерников заявил на 33-й сессии Псковского областного Собрания 30 мая

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На территории Дедовичской ГРЭС планируется открыть особоую экономическую зону по аналогу с "Моглино". Как передает корреспондент "Комсомольской Правды - Псков", об этом заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, во время наступления на сессии Псковского областного Собрания.

Губернатор отметил три главных направления, по которым сейчас идет работа по данному вопросу: вывод Дедовичской ГРЭС в изолированный режим, расширение преференций ОЭЗ на прилегающую к предприятию территорию и создание условий для инвестиционного развития Дедовичского района.

- Если говорить объективно, сейчас в области две основные точки эжкономического роста – Псков и Великие Луки, - считает Михаил Ведерников.

Глава региона добавил, что администрация Псковской области рассчитывает, что в будущем к этим «главными точкам роста» добавятся и Дедовичи. .

ИСТОЧНИК KP.RU