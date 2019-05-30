На месте Дедовичской ГРЭС появится аналог особой экономической зоны «Моглино»
На территории Дедовичской ГРЭС планируется открыть особоую экономическую зону по аналогу с "Моглино". Как передает корреспондент "Комсомольской Правды - Псков", об этом заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, во время наступления на сессии Псковского областного Собрания.
Губернатор отметил три главных направления, по которым сейчас идет работа по данному вопросу: вывод Дедовичской ГРЭС в изолированный режим, расширение преференций ОЭЗ на прилегающую к предприятию территорию и создание условий для инвестиционного развития Дедовичского района.
- Если говорить объективно, сейчас в области две основные точки эжкономического роста – Псков и Великие Луки, - считает Михаил Ведерников.
Глава региона добавил, что администрация Псковской области рассчитывает, что в будущем к этим «главными точкам роста» добавятся и Дедовичи. .
ИСТОЧНИК KP.RU