2019-05-30T16:04:15+03:00
Общество

Подарки и 5 тысяч рублей получат все новорожденные в Псковской области

Подарки вручат всем, кто родился с 1 января 2019 года
Василиса Алексеева
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Подарки и 5 тысяч рублей получат все новорожденные в Псковской областиПодарки и 5 тысяч рублей получат все новорожденные в Псковской областиФото: Кристина БРАЖНИКОВА
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Как стало известно"Комсомольской правде-Псков", каждому новорожденному малышу в Псковской области вручат подарок. Об этом заявил Михаил Ведерников на 33-й сессии Псковского областного Собрания 30 мая.

Он подчеркнул, что каждый ребенок важен и дорог, поэтому роженицам будут вручать подарочный набор, сертификат на 5 тысяч рублей, а также памятную медаль и открытку. -

Получать их будут с июня текущего года, но мы направим подарки всем, у кого родился ребёнок с 1 января, - уточнил губернатор.

В 2019 году появятся еще три новых меры социальной поддержки. Уже сейчас, с 1 января 2019 года льготным категориям граждан возмещаются расходы по оплате за обращение с ТКО. С октября Псковская область перейдет на цифровое телевизионное вещание- малоимущим гражданам возместят часть затрат на приобретение пользовательского оборудования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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