Полмиллиона рублей получит Псковская область по нацпроекту «Здравоохранение»

СЕГОДНЯ 16:03 2019-05-30T16:03:01+03:00

Об этом Михаил Ведерников заявил на 33-й сессии Псковского областного Собрания 30 мая

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Псковская область получит полмиллиона рублей по национальному проекту «Здравоохранение». Как передает корреспондент "Комсомольской Правды - Псков", об этом заявил губернатор Михаил Ведерников, вовремя выступления с отчетом о деятельности администрации региона на 33-й сессии Псковского областного Собрания 30 мая, передает корреспондент Псковского агентства информации.

По словам главы области, 181 миллион рублей из этой суммы будет отправлен в Детскую областную клиническую больницу, 110 миллионов рублей – в Великолукскую межрайонную больницу и 54 миллиона рублей – в Псковскую городскую поликлинику.

- Оборудование в эти учреждения начнут поступать уже в текущем году», - отметил Михаил Ведерников.

КСТАТИ

В феврале 2019 года в рамках распоряжений Правительства Российской Федерации в медицинские учреждения региона были переданы 30 новых автомобилей Скорой помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU