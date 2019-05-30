Полмиллиона рублей получит Псковская область по нацпроекту «Здравоохранение»
Псковская область получит полмиллиона рублей по национальному проекту «Здравоохранение». Как передает корреспондент "Комсомольской Правды - Псков", об этом заявил губернатор Михаил Ведерников, вовремя выступления с отчетом о деятельности администрации региона на 33-й сессии Псковского областного Собрания 30 мая, передает корреспондент Псковского агентства информации.
По словам главы области, 181 миллион рублей из этой суммы будет отправлен в Детскую областную клиническую больницу, 110 миллионов рублей – в Великолукскую межрайонную больницу и 54 миллиона рублей – в Псковскую городскую поликлинику.
- Оборудование в эти учреждения начнут поступать уже в текущем году», - отметил Михаил Ведерников.
КСТАТИ
В феврале 2019 года в рамках распоряжений Правительства Российской Федерации в медицинские учреждения региона были переданы 30 новых автомобилей Скорой помощи.
ИСТОЧНИК KP.RU