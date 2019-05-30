Прогноз экспертов: продолжительность жизни псковичей перешагнет за 70 лет

СЕГОДНЯ 16:47 2019-05-30T16:47:23+03:00

Изменить размер текста: A A

По прогнозам экспертов Росстата в Псковской области продолжительность жизни населения перешагнет порог в 70 лет. Как передает корреспондент "Комсомольской Правды - Псков", об этом заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, выступая 30 мая на сессии Псковского областного Собрания.

По словам главы региона, за последние пять лет продолжительность жизни населения в регионе увеличилась более чем на три года и продолжает расти и на текущий момент.

Также в 2018 году были достигнуты исторические минимумы по показателю смертности новорожденных . Она уменьшилась с 10 промиле в 2012 году до 3,6 промиле за январь – декабрь 2018 года (снижение составило 64%).

- С сожалением отмечаем, что на этом фоне заметно упала рождаемость – в 2018 году в Псковской области родились 5 869 человек, что на 235 человек меньше, чем в 2017 году», - заявил Михаил Ведерников.

ИСТОЧНИК KP.RU