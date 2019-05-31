2019-05-31T11:24:24+03:00
Звезды

В Пскове пройдет выставка в честь 110-летия со дня рождения Юрия Спегальского

Она пройдет 3 июня в 15:00 в мемориальной квартире Юрия Спегальского
Дмитрий МЕЗЕНЦЕВ
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В Пскове пройдет выставка в честь 110-летия со дня рождения Юрия Спегальского. Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедникаВ Пскове пройдет выставка в честь 110-летия со дня рождения Юрия Спегальского. Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника
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В мемориальной квартире Юрия Спегальского в Пскове откроется выставка, посвященная 110-летию со дня рождения архитектора-реставратора. Как рассказали "Комсомольской Правде - Псков" в пресс-службе Псковского музея-заповедника, выставка пройдет 3 июня в 15:00.

На выставке посетители смогут увидеть фотографии ремонтно-реставрационных работ, в которых Юрий Спегальский участвовал в Санкт-Петербурге. В пятидесятые годы XX века он работал со шпилем Петропавловской крепости и на куполе Исаакиевского собора.

Перед открытием выставки, в 12:00, состоится возложение цветов на могиле Юрия Спегальского на кладбище у храма Жен-Мироносиц, в 16:00 – открытая экскурсия по мемориальной квартире Спегальского, в 17:00 в историко-краеведческой библиотеке им. И. И. Василева пройдёт награждение победителей викторины «Ученый, зодчий, каменщик».

ИСТОЧНИК KP.RU

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