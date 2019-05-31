СЕГОДНЯ 12:26 2019-05-31T12:26:13+03:00

Оксана Микитяк рассказала, что в отношении должников по алиментам 3 тысяч 800 раз выносилось судебное решение об ограничении права на выезд за пределы России Фото: Дарья ХВАТКОВА

В этом году приставы региона совершили примерно 1 тысячу 600 выходов в места жительства неплательщиков

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Самый крупный долг по алиментам в Псковской области - 2 миллиона рублей. Об этом "Комсомольской Правде - Псков" сообщила заместитель главного судебного пристава Псковской области Оксана Микитяк в ходе круглого стола в пресс-центре газеты .

Оксана Микитяк также рассказала, что в отношении должников по алиментам в Псковской области в качестве ограничительных санкций около 3 тысяч 800 раз выносилось судебное решение об ограничении права граждан на выезд за пределы России.

В этом году приставы региона совершили примерно 1 тысячу 600 выходов в места жительства неплательщиков алиментов. около тысячи псковских алиментщиков сейчас находятся в розыске. Всего в Управлении федеральной службы судебных приставов на данный момент находятся на исполнении порядка 4,5 тысяч производств о взыскании алиментов, что на тысячу меньше показателей 2013 года.

ИСТОЧНИК KP.RU