Самый крупный долг по алиментам в Псковской области - 2 миллиона рублей
Самый крупный долг по алиментам в Псковской области - 2 миллиона рублей. Об этом "Комсомольской Правде - Псков" сообщила заместитель главного судебного пристава Псковской области Оксана Микитяк в ходе круглого стола в пресс-центре газеты .
Оксана Микитяк также рассказала, что в отношении должников по алиментам в Псковской области в качестве ограничительных санкций около 3 тысяч 800 раз выносилось судебное решение об ограничении права граждан на выезд за пределы России.
В этом году приставы региона совершили примерно 1 тысячу 600 выходов в места жительства неплательщиков алиментов. около тысячи псковских алиментщиков сейчас находятся в розыске. Всего в Управлении федеральной службы судебных приставов на данный момент находятся на исполнении порядка 4,5 тысяч производств о взыскании алиментов, что на тысячу меньше показателей 2013 года.
ИСТОЧНИК KP.RU