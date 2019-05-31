2019-05-31T12:42:17+03:00
Общество

Псковскому аэропорту присвоено имя княгини Ольги

Указ 31 мая подписал президент Российской Федерации Владимир Путин
Дмитрий МЕЗЕНЦЕВ
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Псковскому аэропорту присвоено имя княгини ОльгиПсковскому аэропорту присвоено имя княгини ОльгиФото: Сергей ГЕРАСИМОВ
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Псковскому аэропорту «Кресты» присвоено имя княгини Ольги. Как рассказали "Комсомольской Правде - Псков" в пресс-службе администрации Псковской области, указ о присвоении аэропортам имен лиц, имеющих особые заслуги перед Отечеством, 31 мая подписал президент Российской Федерации Владимир Путин.

Псковский аэропорт участвовал в масштабном проекте по присвоению имен выдающихся соотечественников «Великие имена России». Общее число заявок - 47 штук. Новое название аэропорту выбрано при помощи открытого интернет-голосования. За имя княгини Ольги проголосовали почти 19 тысяч человек, что составило 44 процента.

Губернатор региона Михаил Ведерников также поддержал проект. Он отдал свой голос за то, чтобы псковский аэропорт носил имя княгини Ольги, которая является одной из ключевых и самых знаменитых исторических фигур области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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