На северном выезде из Пскова ограничат движение транспорта
На северном выезде из Пскова ограничат движение транспорта. Как рассказали "Комсомольской Правде - псков" в пресс-службе администрации Псковской области, ограничение будет действовать с 5 по 26 июня.
Ограничение введут на участке объездной автомобильной дороги Северный обход из-за работ по строительству второго пускового комплекса обхода.
Объездная дорога будет расвполагаться в направлении Псков — Ваулино — Торошино и через путепровод транспортной развязки Псков — Гдов как в прямом, так и в обратном направлении.
КОНКРЕТНО
В ходе работ по возведению 2-го пускового комплекса Северного обхода вокруг Пскова ведется строительство транспортной развязки Псков — Гдов. На этом участкена данный момент уже обустроен путепровод. Подрядчик также ремонтирует асфальтное покрытие автомобильной дороги общего пользования регионального значения Солоново — Хотицы.
ИСТОЧНИК KP.RU