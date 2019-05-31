СЕГОДНЯ 12:49 2019-05-31T12:49:53+03:00

Оно будет действовать с 5 по 26 июня 2019 года

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На северном выезде из Пскова ограничат движение транспорта. Как рассказали "Комсомольской Правде - псков" в пресс-службе администрации Псковской области, ограничение будет действовать с 5 по 26 июня.

Ограничение введут на участке объездной автомобильной дороги Северный обход из-за работ по строительству второго пускового комплекса обхода.

Объездная дорога будет расвполагаться в направлении Псков — Ваулино — Торошино и через путепровод транспортной развязки Псков — Гдов как в прямом, так и в обратном направлении.

КОНКРЕТНО

В ходе работ по возведению 2-го пускового комплекса Северного обхода вокруг Пскова ведется строительство транспортной развязки Псков — Гдов. На этом участкена данный момент уже обустроен путепровод. Подрядчик также ремонтирует асфальтное покрытие автомобильной дороги общего пользования регионального значения Солоново — Хотицы.

ИСТОЧНИК KP.RU