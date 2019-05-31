Средняя задолженность по алиментам в Псковской области составляет более 225 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 12:51 2019-05-31T12:51:43+03:00

Своим детям должны алименты и мамы и папы. Фото: Андрей СТЕПАНОВ

Должником по алиментам в регионе является каждый 150 житель

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Средняя задолженность по алиментам Псковской области составляет 225, 7 тысяч рублей у мужчин и 289 тысяч рублей у женщин.

Об этом рассказала заместитель главного судебного пристава Псковской области Оксана Микитяк в рамках круглого стола, который состоялся в пресс-центре «Комсомольской правды-Псков» и был посвящен Дню защиты детей.

По информации судебных приставов, каждый 150 житель региона-алиментщик. Среди должников преобладают мужчины — их 76,6%, 23,4% составляют женщины.

Средний возраст алиментщика — 37-38 лет.

Среди алиментщиков мужчин 47% являются безработными, среди женщин таких-60%.

В работе круглого стола также приняла участие Уполномоченный по правам ребенка Наталия Соколова. Читатели издания могли задать судебному приставу и детскому омбудсмену вопросы по телефону редакции.

ИСТОЧНИК KP.RU