Средняя задолженность по алиментам в Псковской области составляет более 225 тысяч рублей
Средняя задолженность по алиментам Псковской области составляет 225, 7 тысяч рублей у мужчин и 289 тысяч рублей у женщин.
Об этом рассказала заместитель главного судебного пристава Псковской области Оксана Микитяк в рамках круглого стола, который состоялся в пресс-центре «Комсомольской правды-Псков» и был посвящен Дню защиты детей.
По информации судебных приставов, каждый 150 житель региона-алиментщик. Среди должников преобладают мужчины — их 76,6%, 23,4% составляют женщины.
Средний возраст алиментщика — 37-38 лет.
Среди алиментщиков мужчин 47% являются безработными, среди женщин таких-60%.
В работе круглого стола также приняла участие Уполномоченный по правам ребенка Наталия Соколова. Читатели издания могли задать судебному приставу и детскому омбудсмену вопросы по телефону редакции.
ИСТОЧНИК KP.RU