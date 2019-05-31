Родители-алиментщики в Псковской области должны своим детям более 1 миллиарда рублей

СЕГОДНЯ 13:02 2019-05-31T13:26:08+03:00

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Общая задолженность по алиментам в Псковской области составляет более 1 миллиарда рублей.

Об этом рассказала заместитель главного судебного пристава Псковской области Оксана Микитяк в рамках круглого стола , который состоялся в пресс-центре «Комсомольской правды-Псков» и был посвящен Дню защиты детей.

Из этого миллиарда рублей почти 795 миллионов рублей должны своим детям отцы- алиментщики, и почти 290 миллионов — нерадивые матери.

На исполнительном производстве у псковских судебных приставов находится 4581 исполнительное производство.

Наиболее эффективные меры принудительного исполнения для применения к должникам как мужчинам, так и женщинам — это арест имущества должника, ограничение права выезда за пределы России, обращение взыскания или арест счетов должников, административное и уголовно-правовое воздействие.

Так в частности, 148 алиментщиков получили наказание в виде обязательных работ , а в отношении 81 алиментщика возбудили уголовные дела по статье 157. В отношении 49 должников по алиментам вынесены обвинительные приговоры.

По результатам принятых мер на содержание детей за 4 месяца 2019 года было перечислено более 26 млн рублей, это больше чем в прошлом году на 14 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU