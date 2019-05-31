В Пскове начался суд над таксистом, задушившим собственную жену

СЕГОДНЯ 15:19 2019-05-31T15:19:20+03:00

О содеянном он сам сообщил полицейским

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В Пскове 31 мая в 15.00 началось открытое судебное заседание, на котором вынесут приговор таксисту, задушившему собственную жену в прошлом году, сообщили «Комсомольской Правде— Псков» в Псковском городском суде.

Следователи установило, что 3 марта 2018 года на улице Декабристов 35-летний обвиняемый задушил свою 29-летнюю супругу. Мужчина работал таксистом. Убийство произошло прямо на его рабочем месте, в салоне автомобиля. Не сдержав злости во время очередного конфликта на почве семейных проблем, обвиняемый схватил женщину двумя руками за шею и задушил. Машину с телом жены он хотел спрятать на Ленинградское шоссе.

За данное преступление Уголовным кодексом России предусмотрено наказание от 6 до 15 лет лишения свободы. В качестве смягчающего обстоятельства может рассматриваться чистосердечное признание.

ИСТОЧНИК KP.RU