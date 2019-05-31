Александр Козловский: Достижения Псковской области видны и за пределами региона

СЕГОДНЯ 17:05 2019-05-31T17:05:52+03:00

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Депутат Государственной Думы от Псковской области Александр Козловский отметил, что позитивные изменения в жизни Псковской области видны за пределами региона. Как рассказали "Комсомольской Правде - Псков" в Псковском агентстве информации, так он прокомментировал выступление главы региона Михаила Ведерникова 30 мая в областном парламенте.

Он подчеркнул, что в проедшем году в Псковской области удалось решить транспортные вопросы, улучшить логистические связи, что, в первую очередь, важно для туристической презентабельности региона. Депутат уточнил, что поездки на «Ласточке» пользуются большим спросом у жителей Псковской области и других регионов, которые приезжают с туристическими и другими целями.

Что касается изменений в экономике, он констатировал, что в регионе есть много перспективных инвестиционных планов, многое делается для развития. Со своей стороны он пообещал всестороннюю помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU