СЕГОДНЯ 17:35 2019-05-31T17:35:09+03:00

В Псков на Ганзу приедут музыканты и танцоры из семи иностранных государств . Фото: АПО

62 заявки подали артисты для участия в празднике

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Коллективы семи иностранных государств придут в Псков для участия в Ганзейских днях Нового времени Об этом "Комсомольской Правде - Псков" сообщила руководитель Ганзейской дирекции по проведению праздников Татьяна Пустошкина.

Всего заявки подали 62 коллектива. Среди стран-участниц: Польша, Финляндия, Эстония, Голландия, Норвегия, Латвия, Германия. В списке есть и представители городов Русской Ганзы. Это Великий Новгород, Смоленск, Вышний Волочок, Кингисепп, Тихвин, Вологда, Порхов.

Сейчас формируется программы концертов с их участием, идут последние согласования.

По словам Татьяны Пустошкиной, в Псков приедут только лучшие коллективы. Так, в Латвии прошел предварительный конкурс по отбору участников Ганзейских дней в Пскове.

-И к нам приедут его победители, - добавила она.

Наибольшее количество коллективов приедет из Германии и Латвии — по 10, в тройку лидеров вошла и Эстония — 5 творческих групп.

ИСТОЧНИК KP.RU