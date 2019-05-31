В Псков на Ганзу приедут музыканты и танцоры из семи иностранных государств
Коллективы семи иностранных государств придут в Псков для участия в Ганзейских днях Нового времени Об этом "Комсомольской Правде - Псков" сообщила руководитель Ганзейской дирекции по проведению праздников Татьяна Пустошкина.
Всего заявки подали 62 коллектива. Среди стран-участниц: Польша, Финляндия, Эстония, Голландия, Норвегия, Латвия, Германия. В списке есть и представители городов Русской Ганзы. Это Великий Новгород, Смоленск, Вышний Волочок, Кингисепп, Тихвин, Вологда, Порхов.
Сейчас формируется программы концертов с их участием, идут последние согласования.
По словам Татьяны Пустошкиной, в Псков приедут только лучшие коллективы. Так, в Латвии прошел предварительный конкурс по отбору участников Ганзейских дней в Пскове.
-И к нам приедут его победители, - добавила она.
Наибольшее количество коллективов приедет из Германии и Латвии — по 10, в тройку лидеров вошла и Эстония — 5 творческих групп.
ИСТОЧНИК KP.RU