В музее-заповеднике «Михайловское» организовали и провели открытый конкурс детского рисунка

СЕГОДНЯ 17:52 2019-05-31T17:52:15+03:00

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В Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» организовали и провели открытый дистанционный конкурс детского рисунка, посвящённый празднованию 39-х Международных Ганзейских дней в Пскове. Как рассказала "Комсомольской Правде - Псков" пресс-атташе музея-заповедника "Михайловское" Лидия Токарева, победителями конкурса стали Вероника Маркова (Бежаницкая ДШИ), Анна Андреева (Бежаницкая ДШИ) и Элеонора Матвеева (Печорская ДШИ). На сайте музея сейчас размещён полный список победителей — дипломантов I, II и III степени в трёх возрастных категориях — и репродукции их рисунков.

Всего на конкурс поступило 35 работ из Пушкиногорского, Новоржевского, Бежаницкого, Печорского и Островского районов Псковской области. К участию в творческом соревновании были приглашены ученики детских школ искусств и других учреждений дополнительного образования, при этом от одного автора жюри принимало только одну работу в любой технике и на любом материале (ватман, картон, холст, проч.).

Выставка конкурсных работ будет открыта 8 июня, на Поэтической поляне в музее-заповеднике «Михайловское» в рамках Дней Пушкинской поэзии. Там же состоится и церемония награждения победителей. Музей-заповедник «Михайловское» выражает сердечную благодарность участникам конкурса и их педагогам.

ИСТОЧНИК KP.RU