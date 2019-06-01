В Пскове задушившего свою жену таксиста осудили на 9 лет колонии строгого режима

СЕГОДНЯ 10:43 2019-06-01T10:43:26+03:00

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К 9 годам колонии строгого режима приговорили 35-летнего жителя Пскова за убийство своей супруги, сообщили "Комсомольской правде-Псков" в следственном Управлении СК России по Псковской области.

Судебное заседание по вынесению приговора состоялось 31 мая в Псковской городском суде.

Следователи установило, что 3 марта 2018 года на улице Декабристов 35-летний обвиняемый задушил свою 29-летнюю супругу. Мужчина работал таксистом. Убийство произошло прямо на его рабочем месте, в салоне автомобиля. Не сдержав злости во время очередного конфликта на почве семейных проблем, обвиняемый схватил женщину двумя руками за шею и задушил. Машину с телом жены он хотел спрятать на Ленинградское шоссе.

За данное преступление Уголовным кодексом России предусмотрено наказание от 6 до 15 лет лишения свободы. В качестве смягчающего обстоятельства может рассматриваться чистосердечное признание.

ИСТОЧНИК KP.RU