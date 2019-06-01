Эксперт: Псковская область входит в десятку лучших субъектов страны по работе с усыновителями

СЕГОДНЯ 12:55 2019-06-01T12:55:33+03:00

Псковская область входит в десятку лучших субъектов страны по работе с усыновителями Фото: Андрей СТЕПАНОВ

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Псковская область входит в десятку лучших субъектов страны по работе с усыновителями. Об этом "Комсомольской Правде - Псков" рассказал руководитель комитета по социальной защите Псковской области Армен Мнацаканян

Он выразил слова искренней благодарности всем семьям, решившимся усыновить чужого ребенка:

- В День защиты детей слова моей искренней благодарности адресованы всем людям, которые сознательно идут на этот подвиг, - сказал он в интервью корреспонденту Псковского агентства информации.

Сегодня в базе данных для усыновителей находятся около 230 анкет детей. И по словам Армена Мнацаканяна, это самые сложные дети, дети-инвалиды. .

В Псковской области, например, при усыновлении предоставляется денежная выплата размером полмиллиона рублей. И если ранее она выплачивалась только жителям области, то решением губернатора эта форма поддержки стала действовать и на семьи из других субъектов страны.

ИСТОЧНИК KP.RU