Губернатор Псковской области поздравил жителей региона с Днем защиты детей

СЕГОДНЯ 13:16 2019-06-01T13:17:17+03:00

Праздник отмечается во всем мире в первый день лета

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Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил жителей региона с Днем защиты детей.

"Поздравляю с Международным Днём защиты детей! Дети – самое дорогое в нашей жизни. Именно они являются наследниками нашего прошлого и творцами будущего, а для многих людей – главным смыслом и мотивацией работать на благо нашей Родины.

Мы будем делать всё возможное, чтобы дети Псковской области получили лучшее образование и все условия для самореализации и счастливой жизни именно здесь. Мы работаем, чтобы у каждого ребёнка было место в яслях, в детском саду, чтобы каждый мог найти интересное хобби и видел вокруг себя бурную культурную, творческую, профессиональную жизнь.

Сегодня, в День защиты детей, я хочу искренне поблагодарить каждого родителя Псковской области, учителей,за труд во благо юного поколения нашего региона. Всем детям Псковской земли хочу пожелать здоровья, удачи и сил на непростом пути взросления и становления как личности.

С праздником! Пусть каждая семья будет счастлива!"

ИСТОЧНИК KP.RU