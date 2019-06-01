Эксперт: Талантливую молодежь активно поддерживают в Псковской области

СЕГОДНЯ 13:30 2019-06-01T13:30:00+03:00

Об этом заявил председатель комитета по образованию региона Александр Седунов

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Талантливую молодежь активно поддерживают в Псковской области. Как рассказали "Комсомольской Правде - Псков" в Псковском агентстве информации, об этом заявил председатель комитета по образованию в регионе Александр Седунов.

- На протяжении многих лет на территории Псковской области предпринимают значительные меры для поддержки талантливой молодежи. Талантливой с точки зрения учебных достижений и успехов, участия в олимпиадах, различных мероприятиях, - отметил Александр Седунов.

Он напомнил, что для поощрения таких ребят в бюджете предусмотрены средства. Выплаты получают победители всероссийских и областных олимпиад, добившихся успехов участников международных и всероссийских конкурсов.

-Сегодня появляются дополнительные новые меры поддержки. В соответствии с решением губернатора после прошедших на территории Пскова Кикоинских чтений подписан документ о выделении средств для поддержки молодых ученых, одаренных школьников и студентов в области физики. - добавил Александр Седунов.

ИСТОЧНИК KP.RU