Губернатор Псковской области победил в дуэльном этапе практических стрельб на чемпионате региона

СЕГОДНЯ 13:51 2019-06-01T13:51:57+03:00

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Губернатор Псковской области Михаил Ведерников победил в дуэльном этапе практических стрельб на открытом чемпионате региона по пулевой стрельбе. Как рассказали "Комсомольской Правде - Псков" в Псковском агентстве информации, турнир прошел 31 мая на одном из стрелковых полигонов области.

Участникам соревнований нужно было попасть из пистолета в пять мишеней - два поппера и три тарелки. Затем стреляли из карабина по двум мишени на средней дистанции, перезаряжали автоматическое оружие и стреляли в последнюю мишень на дальней дистанции. За победу сражались 8 спортсменов.

В первом раунде победил Сергей Дмитриев, два других выиграл Михаил Ведерников. В обоих случаях он закрыл мишени быстрее своего соперника. И заслуженно получил награду «Лучший стрелок из пистолета».

В командных соревнованиях по практической стрельбе команда исполнительной власти Псковской области завоевала серебряные медали, уступив первое представителям силовых структур.

ИСТОЧНИК KP.RU