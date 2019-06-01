СЕГОДНЯ 15:00 2019-06-01T15:00:46+03:00

В Пскове семь семей получили сертификаты и подарки в честь рождения детей. Фото: АПО

У одной из девушек родилась двойня, поэтому она получила два подарочных набора.

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В Пскове семь псковских семей получили сертификаты и подарки в честь рождения детей. Как рассказали "Комсомольской Правде - Псков" в пресс-службе администрации Псковской области, подарки роженицам в Псковском перинатальном центре вручила первый заместитель главы региона Вера Емельянова.

У одной из девушек родилась двойня, поэтому она получила два подарочных набора. Вера Емельянова поздравила семью от имени губернатора и отметила, что акция - хороший жест в адрес новорождённых и их родителей. Для каждого ребенка их маме вручили памятные медали, открытки и сертификаты на 5 тысяч рублей, чтобы купить все самое необходимое, а также цветы.

Такие же наборы подарили еще шести семьям, которые выписались из центра в этот день. В одной из них родился уже седьмой ребенок.

-Вы очень сильная семья, мы преклоняемся перед вами - призналась Вера Емельянова.

ИСТОЧНИК KP.RU