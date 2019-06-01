СЕГОДНЯ 17:12 2019-06-01T17:12:23+03:00

В Пскове завершился воздушный парад в честь 75-летия 334-го Берлинского авиаполка. Фото: ПАИ

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В Пскове на аэродроме в Крестах прошел праздник 75-летия со дня основания 334-го военно-транспортного авиационного Берлинского Краснознаменного полка Псковского гарнизона. Как передает корреспондент "Комсомольской Правды - Псков", прошедший праздник стал самым масштабным мероприятием в истории празднования дня рождения полка как по количеству участвовавшей техники, так и по числу гостей.

У КПП части на день праздника была организована дополнительная остановка автобуса № 4, а до места праздника гостей доставляют автобусы военных.

Состоялось построение личного состава полка, митинг, награждение лучших военнослужащих медалями и ценными подарками, а также торжественный марш. Псковичи увидели в небе порядка 32 самолетов.

После воздушного парада праздник продолжился концертом концертом с участием артистов и творческих коллективов Пскова.

Кульминацией стало выполнение самолетами в небе над Псковом цифры "75".

ИСТОЧНИК KP.RU