Невельская футбольная команда поедет на финал Чемпионата России по дворовому футболу
Невельчане поедут на финал Чемпионата России по дворовому футболу, который пройдет в Санкт-Петербурге с 28 августа по 2 сентября. Как рассказали "Комсомольской Правде - Псков" в Комитете по спорту Псковской области, победу одержала команда «Юность» из Невеля..
На втором месте в этой группе оказались спортсмены из псковской команды «Экс-тайм», на третьем – «Олимп» из Пустошки. Лучшим нападающим здесь признана Арина Завьялова из Пушкинских Гор, лучшим защитником - Илья Панфилов из Пустошки, лучшим вратарем - Илья Федоров из Пскова, лучшим игроком - Павел Шавров из Невеля.
Призерам и победителям вручили грамоты, медали, кубки и ценные призы, а лучшим в номинациях «Лучший нападающий», «Лучший защитник», «Лучший игрок», «Лучший вратарь» - памятные статуэтки.
КОНКРЕТНО
Проект «Чемпионат по дворовому футболу на Кубок губернатора Псковской области «Лига дворового футбола» реализует Военно-патриотический спортивный клуб «ШТОРМ» в рамках проекта Михаила Ведерникова «Команда-2018».
ИСТОЧНИК KP.RU