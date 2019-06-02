Невельская футбольная команда поедет на финал Чемпионата России по дворовому футболу

СЕГОДНЯ 11:44 2019-06-02T11:44:44+03:00

Он пройдет в Санкт-Петербурге с 28 августа по 2 сентября.

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Невельчане поедут на финал Чемпионата России по дворовому футболу, который пройдет в Санкт-Петербурге с 28 августа по 2 сентября. Как рассказали "Комсомольской Правде - Псков" в Комитете по спорту Псковской области, победу одержала команда «Юность» из Невеля..

На втором месте в этой группе оказались спортсмены из псковской команды «Экс-тайм», на третьем – «Олимп» из Пустошки. Лучшим нападающим здесь признана Арина Завьялова из Пушкинских Гор, лучшим защитником - Илья Панфилов из Пустошки, лучшим вратарем - Илья Федоров из Пскова, лучшим игроком - Павел Шавров из Невеля.

Призерам и победителям вручили грамоты, медали, кубки и ценные призы, а лучшим в номинациях «Лучший нападающий», «Лучший защитник», «Лучший игрок», «Лучший вратарь» - памятные статуэтки.

КОНКРЕТНО

Проект «Чемпионат по дворовому футболу на Кубок губернатора Псковской области «Лига дворового футбола» реализует Военно-патриотический спортивный клуб «ШТОРМ» в рамках проекта Михаила Ведерникова «Команда-2018».

ИСТОЧНИК KP.RU