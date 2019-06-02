2019-06-02T13:12:26+03:00
Общество

Детский городской лагерь откроется при Троицком соборе в Пскове

Он будет работать с 3 по 17 июня
Дмитрий МЕЗЕЦЕВ
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Летний городской лагерь для детей откроется при Троицком соборе в Пскове.Летний городской лагерь для детей откроется при Троицком соборе в Пскове.Фото: Дарья ХВАТКОВА
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Летний городской лагерь для детей откроется при Троицком соборе в Пскове. Как сообщили "Комсомольской Правде - Псков" в пресс-службе Псковской епархии, лагерь будет работать с третьего по семнадцатое июня с понедельника по четверг и в воскресенье. В детском лагере Троицкого собора готовы принять детей от семи до четырнадцати лет.

Расписание работы детского лагеря:

9:30 - общий сбор в приходском доме Троицкого собора;

10:00–13:30 – краеведческие тропы – пешеходные экскурсии с заходом в храмы Василия на Горке, Рождества Иоанна Предтечи, святого Николая со Усохи;

13:30 – обед в столовой Троицкого собора;

14:00 – 16:00 – образовательные и развлекательные программы и мастер-классы.

Посещение лагеря бесплатное. Для записи и более подробной информации необходимо звонить по телефону: 8-911-376-31-35, Юлия Юрьевна.

ИСТОЧНИК KP.RU

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