В Печорах откроется органная академия и состоится гала-концерт ее выпускников
В лютеранской кирхе Святого Петра в Печорах на улице Гагарина, 12 А откроется органная академия. Как рассказали "Комсомольской Правде- Псков" организаторы концертов, стало известно расписание на первый летний месяц.
8 июня в 17:00 можно будет послушать церковный хор эстонской Евангелическо-Лютеранской церкви Св. Иоанна из города Хаапсалу художественного руководителя Лии Салумяэ
А с 27 июня по 29 июня в Печорах откроется органная академия. 27 июня пройдут мастер-классы доцента Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского Алексея Шмитова. 28 июня в 18:30 состоится отчетный концерт молодых органистов России - выпускников органной академии в Печорах
29 июня в 16:00 концерт даст московский органист Алексей Шмитов. 30 июня в 16:00 выступят органисты из Латвии Гуна Кисе и Лариса Царькова.
КОНКРЕТНО
Печорский орган – единственный духовой орган в Псковской области. Концерты проводятся с апреля по октябрь на пожертвования посетителей.
ИСТОЧНИК KP.RU