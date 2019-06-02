СЕГОДНЯ 15:50 2019-06-02T15:50:05+03:00

В Печорах откроется органная академия и состоится гала-концерт ее выпускников. Фото: ПАИ

Она начнет работу с 27 июня

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В лютеранской кирхе Святого Петра в Печорах на улице Гагарина, 12 А откроется органная академия. Как рассказали "Комсомольской Правде- Псков" организаторы концертов, стало известно расписание на первый летний месяц.

8 июня в 17:00 можно будет послушать церковный хор эстонской Евангелическо-Лютеранской церкви Св. Иоанна из города Хаапсалу художественного руководителя Лии Салумяэ

А с 27 июня по 29 июня в Печорах откроется органная академия. 27 июня пройдут мастер-классы доцента Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского Алексея Шмитова. 28 июня в 18:30 состоится отчетный концерт молодых органистов России - выпускников органной академии в Печорах

29 июня в 16:00 концерт даст московский органист Алексей Шмитов. 30 июня в 16:00 выступят органисты из Латвии Гуна Кисе и Лариса Царькова.

КОНКРЕТНО

Печорский орган – единственный духовой орган в Псковской области. Концерты проводятся с апреля по октябрь на пожертвования посетителей.

ИСТОЧНИК KP.RU