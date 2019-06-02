2019-06-02T19:17:21+03:00
Звезды

Интерактивную игру «Ганзейское путешествие» представят в Изборске

Презентация пройдет 5 июня в 14:00 в Изборской крепости
Дмитрий МЕЗЕНЦЕВ
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Интерактивную игру «Ганзейское путешествие» представят в ИзборскеИнтерактивную игру «Ганзейское путешествие» представят в ИзборскеФото: Михаил ГЛУЩЕНКО
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В преддверии международных Ганзейских дней в Пскове музей-заповедник «Изборск» готовит для своих гостей и посетителей подарок - интерактивную игру «Ганзейское путешествие» для взрослых и детей. Как рассказали "Комсомольской Правде - Псков" в пресс-службе Избирского заповедника, 5 июня в 14:00 в Изборской крепости пройдёт её презентация.

Организаторы предоставят гостям мероприятия возможность почувствовать себя ганзейскими купцами и cовершить настоящее «Ганзейское путешествие» по морям и свободным городам Северной Европы. Участников поделят на несколько гильдий. Каждой купеческой гильдии нужно будет совершить дальнее плавание и преумножить свое богатство, ознакомиться с историей ганзейского союза, преодолеть препятствия и трудности, разгадывая задачки, головоломки и отвечая на вопросы об истории и культуре торгового союза.

ИСТОЧНИК KP.RU

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