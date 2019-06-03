Псковский офицер Вадим Ватолин стал лучшим командиром на соревнованиях «Электронный рубеж — 2019»

СЕГОДНЯ 11:16 2019-06-03T11:16:52+03:00

Псковский офицер Вадим Ватолин стал лучшим командиров на соревнованиях «Электронный рубеж — 2019» Фото: Михаил ГЛУЩЕНКО

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Псковский офицер Вадим Ватолин стал лучшим командиром подразделения РЭБ на соревнованиях по полевой выучке среди военнослужащих подразделений радиоэлектронной борьбы Воздушно-десантных войск «Электронный рубеж — 2019». Как рассказали "Комсомольской Правде - Псков" в Псковской агентстве информации, состязания проходили на базе Камышинского десантно-штурмового соединения.

В конкурсе приняли участие лучшие специалисты подразделений РЭБ девяти соединений Воздушно-десантных войск - в общей сложности 63 военнослужащих в составе 18 команд. Оценивался уровень владения теоретическими знаниями и практическими навыками личного состава по предметам боевой подготовки

Помимо индивидуального приза лейтената из 76-й Псковской дивизии ВДВ Вадима Ватолина среди расчетов комплекса «Лорандит» победу одержал расчет взвода радиоконтроля из Пскова.

ИСТОЧНИК KP.RU