2019-06-03T11:16:52+03:00
Общество

Псковский офицер Вадим Ватолин стал лучшим командиром на соревнованиях «Электронный рубеж — 2019»

Соревнования проходили на базе Камышинского десантно-штурмового соединения
Дмитрий МЕЗЕНЦЕВ
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Псковский офицер Вадим Ватолин стал лучшим командиров на соревнованиях «Электронный рубеж — 2019»Псковский офицер Вадим Ватолин стал лучшим командиров на соревнованиях «Электронный рубеж — 2019»Фото: Михаил ГЛУЩЕНКО
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Псковский офицер Вадим Ватолин стал лучшим командиром подразделения РЭБ на соревнованиях по полевой выучке среди военнослужащих подразделений радиоэлектронной борьбы Воздушно-десантных войск «Электронный рубеж — 2019». Как рассказали "Комсомольской Правде - Псков" в Псковской агентстве информации, состязания проходили на базе Камышинского десантно-штурмового соединения.

В конкурсе приняли участие лучшие специалисты подразделений РЭБ девяти соединений Воздушно-десантных войск - в общей сложности 63 военнослужащих в составе 18 команд. Оценивался уровень владения теоретическими знаниями и практическими навыками личного состава по предметам боевой подготовки

Помимо индивидуального приза лейтената из 76-й Псковской дивизии ВДВ Вадима Ватолина среди расчетов комплекса «Лорандит» победу одержал расчет взвода радиоконтроля из Пскова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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