«От фольклора до джаза»: В каких жанрах выступят артисты в Ганзейские дни в Пскове

СЕГОДНЯ 11:53 2019-06-03T11:53:51+03:00

С 27 по 30 июня в Пскове пройдут многочисленные концерты Фото: Алексей ФОКИН

С 27 по 30 июня в Пскове пройдут многочисленные концерты

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Псков принимает гостей в рамках Ганзейских дней Нового времени. С 27 по 30 июня в город прибудут свыше 60 коллективов России и иностранных государств. Как рассказала "Комсомольской Правде - Псков" руководитель Ганзейской дирекции по проведению праздников Татьяна Пустошкина, жанры выступлений — самые разные. Среди заявившихся гостей хоры, оркестры, фольклорные коллективы и инструментальные ансамбли, коллективы, исполняющие средневековую музыку и джазовые коллективы.

-Мы рады, что несмотря на трудности получения виз и пересечения границ они едут к нам. В чем смысл Ганзы? Ее смысл — поддерживать отношения между странами, - уточнила Татьяна Пустошкина.

Псков будет представлен ансамблем «Русские узоры», Псковским русским народным хором, Псковским академическим театром драмы, «Циркачонком» и многими другими коллективами.

СПРАВКА «КП»

В Псков прибудут коллективы из германии, Латвии, Эстонии, Польши, Финляндии, Норвегии, Нидерландов и ряда других стран.

ИСТОЧНИК KP.RU