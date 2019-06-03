2019-06-03T11:53:51+03:00
Звезды

«От фольклора до джаза»: В каких жанрах выступят артисты в Ганзейские дни в Пскове

С 27 по 30 июня в Пскове пройдут многочисленные концерты
Дмитрий МЕЗЕНЦЕВ
Поделиться:
С 27 по 30 июня в Пскове пройдут многочисленные концертыС 27 по 30 июня в Пскове пройдут многочисленные концертыФото: Алексей ФОКИН
Изменить размер текста:

Псков принимает гостей в рамках Ганзейских дней Нового времени. С 27 по 30 июня в город прибудут свыше 60 коллективов России и иностранных государств. Как рассказала "Комсомольской Правде - Псков" руководитель Ганзейской дирекции по проведению праздников Татьяна Пустошкина, жанры выступлений — самые разные. Среди заявившихся гостей хоры, оркестры, фольклорные коллективы и инструментальные ансамбли, коллективы, исполняющие средневековую музыку и джазовые коллективы.

-Мы рады, что несмотря на трудности получения виз и пересечения границ они едут к нам. В чем смысл Ганзы? Ее смысл — поддерживать отношения между странами, - уточнила Татьяна Пустошкина.

Псков будет представлен ансамблем «Русские узоры», Псковским русским народным хором, Псковским академическим театром драмы, «Циркачонком» и многими другими коллективами.

СПРАВКА «КП»

В Псков прибудут коллективы из германии, Латвии, Эстонии, Польши, Финляндии, Норвегии, Нидерландов и ряда других стран.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Для гостей основного Дня Пушкинской поэзии в Пушкинских горах выделят бесплатный автобус
Псковский офицер Вадим Ватолин стал лучшим командиром на соревнованиях «Электронный рубеж — 2019»
В Великих Луках местного жителя осудили за продажу наркотиков через Интернет
Интерактивную игру «Ганзейское путешествие» представят в Изборске
В Печорах откроется органная академия и состоится гала-концерт ее выпускников
Детский городской лагерь откроется при Троицком соборе в Пскове
Невельская футбольная команда поедет на финал Чемпионата России по дворовому футболу
В Пскове завершился воздушный парад в честь 75-летия 334-го Берлинского авиаполка
В Пскове семь семей получили сертификаты и подарки в честь рождения детей
Губернатор Псковской области победил в дуэльном этапе практических стрельб на чемпионате региона
Эксперт: Талантливую молодежь активно поддерживают в Псковской области
Губернатор Псковской области поздравил жителей региона с Днем защиты детей
Эксперт: Псковская область входит в десятку лучших субъектов страны по работе с усыновителями
Иван Штылин: Проект «Спорт - норма жизни» реализуют в Псковской области
В Пскове задушившего свою жену таксиста осудили на 9 лет колонии строгого режима
На прогулку с собаками приглашает жителей Пскова зоозащитная организация "Шанс"