2019-06-03T16:04:55+03:00
Звезды

Михаил Ведерников предложил создать в Псковской области театральную премию

Об этом он заявил на встрече с театральными деятелями области 3 июня.
Дмитрий МЕЗЕНЦЕВ
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Михаил Ведерников предложил создать в Псковской области театральную премиюМихаил Ведерников предложил создать в Псковской области театральную премиюФото: Сергей ГЕРАСИМОВ
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Театральную премию Псковской области предложил учредить губернатор Михаил Ведерников. Как передает корреспондент "Комсомольской Правды - Псков", об этом он заявил на встрече с театральными деятелями области 3 июня.

-Я считаю, что это было бы полезно для нас всех, - отметил глава региона и добавил, что в этом вопросе можно рассчитывать на благотворительный Фонд развития Псковской области «Святой Равноапостольной Княгини Ольги». Также в рамках премии, которой будут награждаться самые отличившиеся театральные деятели региона, губернатор предложил провести ещё один театральный фестиваль.

Михаил Ведерников отметил, что Псковский академический театр драмы имеет все необходимое, чтобы получить статус федерального учреждения. Предварительный разговор на эту тему в Министерстве культуры уже состоялся, и там готовы пойти навстречу.

Он также предложил театральному сообществу встречаться в таком формате как минимум один раз в квартал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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