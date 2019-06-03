2019-06-03T17:08:02+03:00
Звезды

Гедиминас Таранда: Новое название Дней Пушкинской поэзии в Пушкинских горах символизирует расширение возможностей

Организаторы настаивают на обязательности перемен в подготовке к проведению фестиваля
Дмитрий МЕЗЕНЦЕВ
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Организаторы настаивают на обязательности перемен в подготовке к проведению фестиваляОрганизаторы настаивают на обязательности перемен в подготовке к проведению фестиваляФото: Дарья ХВАТКОВА
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Организаторы Дней Пушкинской поэзии и русской культуры, заявили о том, что новое название мероприятия - символ расширения его возможностей. Как передает корреспондент "Комсомольской Правды - Псков", об этом рассказал художественный руководитель праздника Гедиминас Таранда.

- Считаю, что все-таки порядковую цифру праздника «53» убирать нельзя. Сообща мы можем за нее побороться, это необходимо, ведь перечеркивать никто ничего не собирается, - сказал он. - С другой стороны, продолжительность мероприятия можно расширить на неделю. Другое дело, а хватит ли у нас финансов, чтобы сделать всё на том уровне, который нам хочется.

Гедиминас Таранда уточнил, что 8 июня зрители смогут увидеть своего рода пробные проекты, на которые уже есть планы расширения и укрепления в 2020 году.

Он напомнил, что для удобства гостей создан сайт - пушкин.псков.рф. Именно на этом портале можно ознакомиться с подробной программой и картой праздника в Михайловском.

ИСТОЧНИК KP.RU

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