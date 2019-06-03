2019-06-03T17:46:06+03:00
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Псковский драмтеатр может получить статус федерального учреждения

Министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский готов поддержать эту инициативу
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Псковский драмтеатр может получить статус федерального учрежденияПсковский драмтеатр может получить статус федерального учрежденияФото: Алексей Потапов
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Псковский драматический театр имени А. С . Пушкина может получить статус федерального учреждения. Как рассказали "Комсомольской Правде - Псков" в пресс-службе администрации Псковской области, об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников говорил в ходе встречи с представителями псковского театрального сообщества.

- Предлагаю предельно откровенно пообщаться об этом, обсудить все за и против. Министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский готов поддержать эту инициативу, но наше коллективное мнение будет решающим в этом вопросе, — подчеркнул Михаил Ведерников.

Художественный руководитель театра Дмитрий Месхиев в свою очередь сказал, что возможный статус имеет много плюсов для театра. По его словам, это был бы очевидный взлет и с точки зрения пиара, и с точки зрения финансирования, и с точки зрения рекламы театрального сообщества региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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