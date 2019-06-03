2019-06-03T18:06:24+03:00
Общество

Псковская область улучшила показатели социально-экономического роста

Лидерами рейтинга остаются Москва и Петербург
Дмитрий МЕЗЕНЦЕВ
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Псковская область улучшила показатели социально-экономического ростаПсковская область улучшила показатели социально-экономического ростаФото: Андрей СТЕПАНОВ
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Псковская область улучшила показатели социально-экономического роста. Как рассказали "Комсомольской Правде - Псков" в рейтинговом агентстве «РИА Рейтинг» , был составлен полный список лидеров по социально-экономическому развитию по итогам прошлого года.

В первую очередь считывались показатели эффективности экономики, бюджетной и социальных сфер, а также их масштаб.Свои показатели улучшили Адыгея, Карелия, Костромская, Псковская область и Чечня. Они ушли из группы субъектов со значением ниже 25 баллов.

Лидерами рейтинга остаются Москва и Петербург с результатов более 80 баллов. Три региона имеют рейтинг выше 75 — Московская область, Татарстан и Ханты-Мансийский округ.

По словам экспертов, в 2019 году экономическая ситуация не претерпит улучшений, в сравнении с 2018 годом, поэтому вверху рейтинга не ожидается каких-либо перемещений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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