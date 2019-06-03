В Пскове завершилась подача заявок для создания музыки к гимну региона
В Псковской области завершился конкурс на создание музыкального сопровождения для текста Гимна региона. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в комитете по культуре Псковской области поступило 17 заявок от профессиональных музыкантов не только из нашего региона, но и из Московской области.
Достойнейшую из конкурсных композиций предстоит выбрать членам экспертного совета, в состав которого вошли деятели культуры и искусства Псковской области.
На протяжении 25 лет Псковский регион был единственным субъектом страны, у которого не было своей геральдической символики. Инициатива разработки флага и гимна региона принадлежит губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову. Символы Псковской области флаг и герб утвердили в конце декабря прошлого года. Тогда же в первом чтении депутаты областного Собрания приняли слова гимна, а над музыкой было принято решение еще поработать.
ИСТОЧНИК KP.RU