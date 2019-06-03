2019-06-03T18:12:39+03:00
Общество

В Пскове завершилась подача заявок для создания музыки к гимну региона

Каждый из 17 участников прислал аудиозапись исполнения в сопровождении музыкальных инструментов
Василиса Алексеева
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В Псковской области выбирают музыку к гимну.В Псковской области выбирают музыку к гимну.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
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В Псковской области завершился конкурс на создание музыкального сопровождения для текста Гимна региона. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в комитете по культуре Псковской области поступило 17 заявок от профессиональных музыкантов не только из нашего региона, но и из Московской области.

Достойнейшую из конкурсных композиций предстоит выбрать членам экспертного совета, в состав которого вошли деятели культуры и искусства Псковской области.

На протяжении 25 лет Псковский регион был единственным субъектом страны, у которого не было своей геральдической символики. Инициатива разработки флага и гимна региона принадлежит губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову. Символы Псковской области флаг и герб утвердили в конце декабря прошлого года. Тогда же в первом чтении депутаты областного Собрания приняли слова гимна, а над музыкой было принято решение еще поработать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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